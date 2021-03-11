В Москве состоялась игра 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА встречался с итальянским «Миланом».

Первая четверть в матче завершилась антирекордом для ЦСКА. Армейский клуб уступил ее с разницей в 20 очков — 10:30. Никогда еще ЦСКА с такой разницей не проигрывал первую четверть.

Во второй четверти ЦСКА сократил отставание — 34:47, но после перерыва итальянцы остановился камбек московского клуба — 70:55. В последней четверти красно-синие нашли возможность улучшить игру и сократить отставание в счете, однако «Милан» все равно добился победы со счетом 84:76.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 30 очков. У ЦСКА 21 очко в активе Майка Джеймса. Также дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов сделал Торнике Шенгелия.