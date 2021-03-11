Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В игре второго круга он со счётом 6:2, 6:4 обыграл белоруса Егора Герасимова. На этот матч Медведев выходил, уже зная, что станет второй ракеткой мира.

Встреча продолжалась один час двенадцать минут. За это время Медведев не позволил сопернику сделать брейк-пойнт, а сам реализовал три брейка из четырех. Даниил сделал три двойные ошибки, у Герасимова их не было. Теннисисты по два раза подали навылет.

В четвертьфинале Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, а в случае успеха может сыграть в полуфинале с другим россиянином Кареном Хачановым, если тот выиграет у Мэттью Эбдена из Австралии.