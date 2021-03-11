Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева побывала на презентации проекта телеканала ТНТ «Ты – топ-модель».

Презентация нового шоу состоялась в московском клубе The Toy.

Шоу с таким названием является проектом российской модели Анастасии Решетовой и представляет собой аналог американского шоу America’s Next Top Model

Напомним, что ранее Евгения Медведева попробовала себя в качестве актрисы художественного кино. Двукратная чемпионка мира приняла участие в съемках сериала «Последий аксель», где Медведева играет роль самой себя.