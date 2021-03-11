В кинотеатре «Авроре» состоялась презентация женской футбольной команды «Зенит» перед началом сезона. Сине-бело-голубые представили обновленный состав своей женской команды.

Презентация футболисток шла под промороликом, снятый на Ленинградском металлическом заводе, где более 95 лет назад был основан клуб «Зенит».

В официальной части презентации участвовали председатель Комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин.

Полина Юмашева поблагодарила руководство «Зенита» за то, что появилась такая замечательная команда. Александр Медведев поставил задачу попасть в тройку, сказав, что теперь у команды все для этого есть.

«Рад, что наш клуб живет в современных тенденциях. УЕФА, как и мы, видит большие перспективы в развитии женского футбола, —отметил Андрей Аршавин. По его словам, девочки звонят в Академию и спрашивают, когда начать заниматься и куда идти, чтобы стать футболистками.

Первую игру в сезоне-2021 женская команда «Зенит» сыграет в воскресенье, 14 марта, против «Рязани-ВДВ». Матч пройдет в Академии «Зенита» в 16.00.