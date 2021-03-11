Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступлении в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), в которой он финишировал только на 25-м месте.

Латыпов пояснил, что гонка не задалась в плане стрельбы, но не расстраивается, поскольку есть прогресс.

«Старался стрелять быстро, потому что самочувствие в этом плане как раз хорошее. Пробовал это на тренировках, и там всё прекрасно получалось. Но на тренировках тяжело воспроизвести то самочувствие, которое есть во время гонок», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов объяснил, что у него не получилось с первым выстрелом. В стрельбе из положения стоя он шел на риск, поскольку хотел залезть повыше.