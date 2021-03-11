Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит заключительный этап Кубка мира в Энгадине (Швейцария) из-за травмы, полученной в марафоне на чемпионате мира.

«Грустно, но это самый безопасный вариант. За неделю мне становилось всё лучше, но нужно было чуть больше времени для подготовки к соревнованиям», — сказала Карлссон,объяснив, что не хочет рисковать.

Напомним, по итогам масс-старта на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Фрида взяла бронзовую медаль. Во время гонки она упала и, как казалось, серьезно травмировала руку. Ее отвезли на машине скорой помощи. Фриде удалось, тем не менее, избежать перелома.