Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова проанонсировала свое участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Андрей Рублёв стал первым полуфиналистом мужского одиночного разряда на турнире в Дохе (Катар), — эти и другие новости дня на Nevasport.

Загитова представит новый показательный номер в шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова проанонсировала свое участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет в Москве 6 апреля. Фигуристка назвала предстоящее мероприятие со дворце «Мегаспорт» важным событием в спортивно-творческом графике и пообещала выступить с новым показательным номером

Рублёв дошел до полуфинала турнира в Дохе, не выходя на корт

Вторая ракетка России Андрей Рублёв стал первым полуфиналистом мужского одиночного разряда на турнире в Дохе (Катар). Его соперник по четвертьфиналу венгр Мартон Фучович не явился на матч. Таким образом, Рублёв дошел до полуфинале, не проведя ни одной встречи. Ранее в 1/8 финала он должен был сразиться с французом Ришаром Гаске, но тот снялся с турнира из-за травмы ноги. От поединка 1/16 финала россиянин был освобожден из-за высокого рейтинга.

Медведев в звании второй ракетки мира обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В игре второго круга он со счётом 6:2, 6:4 обыграл белоруса Егора Герасимова. На этот матч Медведев выходил, уже зная, что станет второй ракеткой мира. стреча продолжалась один час двенадцать минут. За это время Медведев не позволил сопернику сделать брейк-пойнт, а сам реализовал три брейка из четырех. Даниил сделал три двойные ошибки, у Герасимова их не было. Теннисисты по два раза подали навылет.

Фийон Майе выиграл спринт в Нове-Место, россиян нет в десятке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в спринте на 10 километров на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место занял представитель Норвегии Тарьей Бё, отставший на одиннадцать секунд. Бронзовым призёром оказался итальянский биатлонист Лукас Хофер с отставанием почти в пятнадцать секунд.