Комментатор по CS:GO Алексей yXo Малецкий поделился своим мнением относительно критики наставника команды Natus Vincere Андрея B1ad3 Городенского. По его словам, тренер является очень опытным и прошёл большой путь в рамках киберспорта, а те, кто его критикуют не имеют этого опыта. Об этом Малецкий сообщил в твиттере.

Блейд — один из самых опытных специалистов в CS’e. Человек, который имеет огромный опыт на соревновательной сцене и начинал свой путь 20 лет назад.Льюс и Торин челы у которых нет опыта в соревновательном CS’е, их мнение не может быть подтверждено экспертизой, ее просто нет.

Ранее комментатор и ведущий по CS:GO Виталий v1lat Волочай высказался о критике журналиста Ричарда Льюиса про нынешнего наставника состава Natus Vincere Андрея B1ad3 Городенского. По его словам, ненависть журналиста и его коллеги с Данкана Thorin Шилдса не объективна, а также, что этих представителей киберспортивной сферы выгнали из многих проектов. Об этом Волочай написал в твиттере.