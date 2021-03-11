Новичок коллектива Dota Team по Dota 2 Ринат KingR Абдуллин рассказал о том, как именно попал в ростер с Алексеем Solo Березиным и Романом RAMZES666 Кушнарёвым. По его словам, ему написал RAMZES666 в личные сообщения и отказаться было проблематично от такого предложения. Об этом геймер сообщил студии RuHub на Twitch.

Мне RAMZES666 написал: «Пойдешь в тиму?». Я такой: «Погнали, че». Было трудно отказаться, скажем так. В первой игре мы как-то вообще ничего не делали по игре, просто AFK. Потом обсудили, как и что надо делать, и исправили ситуацию во второй и третьей игре. Мы пару КВ поиграли до этого

Ранее разработчики Dota 2 Valve обновили категории репортов. В данный момент геймеры могут подать жалобу, не только по классическим причинам, по типу читерство или злоупотребление способностей, но и за буст аккаунтов. Данная информация была опубликована на сайте streamdb.info