Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко высказался о новом коллективе Алексея Solo Березина Dota Team. По его словам, киберспортсмены планируют выступать вместе только в рамках одного турнира и не собираются выступать дальше. Об этом Василенко сообщил на личной трансляции на Twitch.

Они просто играют по кайфу. Вчера у них спрашивал. У них нет намерений создать команду, это тима на один турнир. Не знаю, может, в дальнейшем им понравится играть вместе, но, как я понял, сейчас у них нет цели собрать команду. Они просто хотят поиграть на турнире, потому что надоело играть паблики

Ранее новичок коллектива Dota Team по Dota 2 Ринат KingR Абдуллин рассказал о том, как именно попал в ростер с Алексеем Solo Березиным и Романом RAMZES666 Кушнарёвым. По его словам, ему написал RAMZES666 в личные сообщения и отказаться было проблематично от такого предложения. Об этом геймер сообщил студии RuHub на Twitch.