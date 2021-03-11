Руководитель киберспортивной организацией Evil Geniuses Николь Джеймсон сообщила, что клуб пока что не собирается покидать дисциплину CS:GO, а те слухи, которые появились в сети раньше неправдивы и опираться на них не стоит. Об этом директор заявила в твиттере.

Организация Evil Geniuses не планирует покидать CS:GO, мы наоборот увеличиваем инвестиции в игроков и профессиональную сцену. Мы даже готовимся к открытию тренировочного центра в Европе, чтобы максимально поддерживать игроков на удаленке. Не знаю, откуда берется дезинформация

Некоторое время назад появились слухи о том, что «Злые Гении» планируют покинуть CS:GO и перейти в Valorant, однако это не первое заявление со стороны клуба в опровержении подобных слухов.

Ранее менеджер команды Cloud9 по CS:GO Генри HenryG Грир высказался о критики в адрес организации со стороны сообщества из-за зарплат игроков в дисциплине CS:GO. По его словам, у киберспортсменов не самые высокие заработные платы. Об этом менеджер сообщил в твиттере.