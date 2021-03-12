В России стартует 22-й тур РПЛ, в Италии «Аталанта» Миранчука встретится со «Специей». В Чехии продолжается этап Кубка мира по биатлону, а в Бахрейне начинаются зимние тесты Формулы-1. Все самые интересные события дня — в подборке Nevasport.
Футбол. РПЛ, 22-й тур
- 19:00 «Химки» — «Ростов» (Арена «Химки», Подмосковье)
Прямая трансляция на «Матч! Премьер».
Италия, Серия А, 27-й тур
- 22:45 «Аталанта» — «Специя» (Арена «Атлети Адзурри», Бергамо)
Прямая трансляция на «Матч! Футбол 2».
Хоккей. Кубок Гагарина, 1/4 финала, Восток
- 16:30 «Барыс» — «Металлург» («Барыс-Арена», Нур-Султан)
Прямая трансляция на «Матч ТВ».
Биатлон, Кубок мира.
- 19:30 Женщины, спринт, 7,5 км (Нове-Место, Чехия)
Чемпионат России
- 10:45 Мужчины, командная гонка, 10 км (Ханты-Мансийск)
- 12:30 Женщины, командная гонка, 7,5 км (Ханты-Мансийск)
Кубок IBU
- 12:00 Мужчины, спринт, 10 км (Риднау, Италия)
- 15:30 Женщины, спринт, 7,5 км (Риднау, Италия)
Теннис. Доха, 1/2 финала
- 18:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андрей Рублёв (Россия)
- 19:30 Тейлор Фритц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Марсель, 1/4 финала
- 16:30 Карен Хачанов (Россия) — Мэттью Эбден (Австралия)
- 18:00 Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия)
Формула-1. Зимние тесты в Бахрейне
- 10:00 Старт утренней сессии (Международный автодром Бахрейна, Сахир)
Баскетбол, Евролига
- 20:30 «Анадолу Эфес» — «Жальгирис»
- 21:00 «Баскония» — «Бавария»
- 22:00 «Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» (Россия)
Прямая трансляция на «Матч! Арена».
- 23:00 «Валенсия» — «Фенербахче»
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