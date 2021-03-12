В России стартует 22-й тур РПЛ, в Италии «Аталанта» Миранчука встретится со «Специей». В Чехии продолжается этап Кубка мира по биатлону, а в Бахрейне начинаются зимние тесты Формулы-1. Все самые интересные события дня — в подборке Nevasport.

Футбол. РПЛ, 22-й тур

19:00 «Химки» — «Ростов» (Арена «Химки», Подмосковье)

Прямая трансляция на «Матч! Премьер».

Италия, Серия А, 27-й тур

22:45 «Аталанта» — «Специя» (Арена «Атлети Адзурри», Бергамо)

Прямая трансляция на «Матч! Футбол 2».

Хоккей. Кубок Гагарина, 1/4 финала, Восток

16:30 «Барыс» — «Металлург» («Барыс-Арена», Нур-Султан)

Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Биатлон, Кубок мира.

19:30 Женщины, спринт, 7,5 км (Нове-Место, Чехия)

Чемпионат России

10:45 Мужчины, командная гонка, 10 км (Ханты-Мансийск)

Мужчины, командная гонка, 10 км (Ханты-Мансийск) 12:30 Женщины, командная гонка, 7,5 км (Ханты-Мансийск)

Кубок IBU

12:00 Мужчины, спринт, 10 км (Риднау, Италия)

Мужчины, спринт, 10 км (Риднау, Италия) 15:30 Женщины, спринт, 7,5 км (Риднау, Италия)

Теннис. Доха, 1/2 финала

18:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андрей Рублёв (Россия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андрей Рублёв (Россия) 19:30 Тейлор Фритц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Марсель, 1/4 финала

16:30 Карен Хачанов (Россия) — Мэттью Эбден (Австралия)

Карен Хачанов (Россия) — Мэттью Эбден (Австралия) 18:00 Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия)

Формула-1. Зимние тесты в Бахрейне

10:00 Старт утренней сессии (Международный автодром Бахрейна, Сахир)

Баскетбол, Евролига

20:30 «Анадолу Эфес» — «Жальгирис»

«Анадолу Эфес» — «Жальгирис» 21:00 «Баскония» — «Бавария»

«Баскония» — «Бавария» 22:00 «Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» (Россия)

Прямая трансляция на «Матч! Арена».