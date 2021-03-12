Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новой фотографией на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка привела цитату Элизабет Тэйлор и показала снимок в эффектном красном платье.

«Как говорила Элизабет Тэйлор: «Налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», — написала Туктамышева под публикацией.

Напомним, с 22 по 28 марта Туктамышева будет представлять сборную России на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она завоевала путевку на турнир, став лучшей из взрослых спортсменок в финале Кубка страны. Также от России выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. Под его руководством она выиграла чемпионаты Европы и мира в 2015-м году, а также стала победительницей финала Гран-при.