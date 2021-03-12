Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на женскую спринтерскую гонку, которая состоится в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Сборную России будут представлять шесть биатлонисток: Светлана Миронова (17-й стартовый номер), Ульяна Кайшева (28), Ирина Казакевич (42), Евгения Павлова (55), Лариса Куклина (72) и Татьяна Акимова (87).

Гонка состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени. В числе зарубежных фаворитов можно выделить норвежек Ингрид Тандреволдь (24), Тириль Экхофф (30) и Марте Ульсбю Ройселанн (33), а также шведку Ханну Оберг (19).

На данный момент Экхофф возглавляет общий зачет Кубка мира, имея 923 очка. На втором месте идет Ройселанн (843), на третьем — Оберг (798). Лучшей из россиянок является Светлана Миронова (382), занимающая 17-е место.