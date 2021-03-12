Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление мужской сборной России в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«После таких выступлений у меня язык отнялся. Это не изнеможение, просто ребята, мне кажется, не добрали в объемах и скоростно-силовой работе во время подготовительного периода», — приводит слова Тихонова Sport24.

Экс-спортсмен обратил внимание на то, что дать нормальные оценки происходящему не могут ни сами биатлонисты, ни тренерский штаб, потому что все проводили подготовку по-разному. По словам Тихонова, в его время даже сборная области выглядела лучше.

Специалист подчеркнул, что Карим Халили, Александр Логинов и Эдуард Латыпов обязаны показывать результаты, потому что имеют всё для этого необходимое. Он также выделил Матвея Елисеева, однако тот готовился по непонятной программе с отцом и супругой.

«С них всех надо содрать три шкуры, чтобы они работали грузчиками, зарабатывали сами, как это делала Кайса Мякяряйнен. Там нет таких поблажек, нет 14 институтов физкультуры. У нас все это имеется, но нет тренеров, нет специалистов. Ну о чем мы говорим вообще?» — сказал Тихонов.

Напомним, в спринте лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший 16-м.