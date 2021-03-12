Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Спортсмен занял 17-е место.

По словам Логинова, при выборе стартового номера он отталкивался от погодных условий: так как ожидались дождь или снег, он решил бежать в первой группе, пока трасса не разбилась.

«Это не тот ход. Меня немного подкосила травма, не получалось отталкиваться на 100% правой ногой. Да, это та проблема с коленом. Как и раньше, по весне буду заниматься восстановлением», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Напомним, победителем спринта стал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё, третьим — итальянец Лукас Хофер. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место.