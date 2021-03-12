Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба команды, он не сможет принять участие в предсезонных тестах Формулы-1, однако будет управлять коллективом дистанционно.

Зимние тесты в Бахрейне стартуют сегодня, 12 марта, и продлятся три дня. Первую половину сегодняшнего дня за рулем болида проведет финский пилот Кими Райкконен, вечером его сменит напарник по команде итальянец Антонио Джовинацци.

Завтра весь день машиной будет управлять Джовинации, а в воскресенье весь день отработает Райкконен.

Первый этап Гран-при также пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.