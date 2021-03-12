Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев вступил в перепалку с подписчиком, недовольным его словами в адрес Александра Большунова. Ранее Драчев отреагировал на стычку россиянина с Йоханнесом Клэбо: по его мнению, правила нарушал не только норвежец, но и сам Большунов.

«Продажный ты, Драчёв, в биатлоне ничего не сделал, ещё и в лыжах высказал мнение человека, явно не уважающего свою страну», — написал один из подписчиков в комментариях к посту Драчёва в «Инстаграме».

«Это моё мнение, а у вас может быть другое! Страна тут ни при чём!» — ответил специалист.

Напомним, Клэбо выиграл марафон на чемпионате мира в Оберстдорфе, однако был лишён золотой медали за столкновение с Большуновым. В результате контакта у Александра сломалась палка, и он финишировал лишь третьим. После дисквалификации Клэбо он поднялся на второе место.

Сборная Норвегии подала протест на решение FIS, но Клэбо попросил отозвать апелляцию.