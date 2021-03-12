На Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартовал первый день предсезонных тестов Формулы-1. Утренняя сессия началась в 10:00 по московскому времени.

В составе «Мерседеса» сегодня первым проедет Валттери Боттас, вечером его сменит Льюис Хэмилтон. У «Ред Булл» весь день за рулем болида проведет Макс Ферстаппен, а завтра будет работать только Серхио Перес.

У «Макларена» первым проедет Даниэль Риккьярдо, вечером машиной будет управлять Ландо Норрис. За «Астон Мартин» тестовый день начнет Себастьян Феттель, а закончит Лэнс Стролл.

В «Альпин» весь сегодняшний день отработает Эстебан Окон, завтра за руль сядет Фернандо Алонсо. У «Феррари» утреннюю сессию проведет Шарль Леклер, вечером он уступит место Карлосу Сайнсу.

В «Альфа Таури» первым поедет Пьер Гасли, затем его сменит Юки Цунода. В «Альфа Ромео» сначала выступит Кими Райкконен, вечером его место займет Антони Джовинацци.

Мик Шумахер отработает сегодняшнее утро в «Хаасе», а вечером место в болиде займет Никита Мазепин. У «Уильямса» весь день за рулем будет резервный пилот Рой Ниссани.