В Нове-Место (Чехия) проходит этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 12 марта, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, спортсменки выйдут на старт в 19:30 по московскому времени.

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В составе сборной России на дистанцию отправятся шесть биатлонисток: Светлана Миронова (17-й стартовый номер), Ульяна Кайшева (28), Ирина Казакевич (42), Евгения Павлова (55), Лариса Куклина (72) и Татьяна Акимова (87).

Норвежки Ингрид Тандреволдь, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю Ройселанн выйдут на старт под 24-м, 30-м и 33-м номерами соответственно. Шведка Ханна Оберг уйдет на дистанцию 19-й, её сестра Эльвира будет стартовать 36-й.