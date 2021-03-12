Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль в преддверии матча с греческим «Олимпиакосом» рассказал, что нужно его команде для победы.

По словам тренера, «Олимпиакос» — это очень хорошая, атлетичная команда. В прошлом матче с ними «Зенит» проиграл дома после ситуации с коронавирусом.

«Мы должны показать свой максимум. Все команды на протяжении сезона переживают взлёты и падения. К счастью, до этого момента у нас этого не было, мы проводили сезон более-менее стабильно. В последние дни мы не демонстрируем ту хорошую игру, которую мы показывали раньше. Мы должны восстановить нашу лучшую игру, если мы хотим выиграть», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Напомним, что в прошлом сезоне команды играли друг против друга впервые истории и «Зенит» выиграл обе встречи. В этом сезоне греки выиграли — 75:66 в Петербурге 6 ноября 2020 года.