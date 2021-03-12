Минувшей осенью прощание Даниила Квята с Формулой-1 казалось неизбежным: сам пилот не питал иллюзий насчет продолжения своей карьеры, а руководство «Альфа Таури» практически в открытую заявляло, что хочет видеть молодого японца Юки Цуноду напарником Пьера Гасли.

Холодные проводы из команды тоже не добавляли оптимизма: в конце сезона «Альфа Таури» не удосужилась даже посвятить Даниилу прощальный пост, который хоть и носил бы формальный характер, но, по крайней мере, выглядел бы как вежливое и уважительное завершение сотрудничества. Болельщики уже смирились с тем, что представлять Россию вновь будет лишь один пилот — Никита Мазепин, как вдруг «Альпин» опубликовал состав на новый сезон с Квятом в роли резервного пилота.

Николя Тодт помог россиянину попасть в бывшую «Рено», а значит, сохранить шансы на выступление в «королевских гонках». Роль резервиста не даёт Квяту гарантий, что он непременно получит возможность сесть за руль, однако в случае форс-мажора, что особенно актуально в новую ковидную эпоху, команда сможет рассчитывать на третьего пилота. Стоит оговориться, что даже болезнь кого-то из основных гонщиков не обещает Даниилу старт в Ф-1: так, когда положительный тест на корону сдал Льюис Хэмилтон, «Мерседес» не посадил в болид запасного Стоффеля Вандорна, а вызвал Джорджа Рассела из «Уильямса».

Однако в пользу Квята говорит его богатый и вполне успешный опыт выступления в Ф-1: если Сергей Сироткин, сидевший в резерве до прихода Даниила, почти не имел шансов оказаться за рулем, то у его сменщика история кажется более позитивной. С уходом Сироткина, которому роль запасного скорее мешала, нежели помогала (регулярные Гран-при не давали ему заниматься собственной академией картинга), перед «Альпин» встала задача поиска нового кандидата. На свою молодежь команда рассчитывать не могла просто потому, что ни у кого из них нет суперлицензии, необходимой для участия в Формуле-1. Предсезонная авария Фернандо Алонсо — его сбила машина во время велотренировки — лишь доказала, что без третьего пилота начинать сезон было бы рискованно.

Для «Альпин» Даниил стал идеальным кандидатом: во-первых, он не успел растерять навыки управления актуальной машиной Ф-1, во-вторых, ответственный и покладистый россиянин готов сколько потребуется работать на симуляторе, чтобы сохранить боевую форму. Его присутствие в паддоке не доставит никаких неудобств и станет только плюсом для французской команды.

Смотреть на ситуацию сквозь «розовые очки» тоже не следует: то, что «Альпин» дала Квяту место на этот сезон, совершенно не говорит о его повышении в следующем. Для Даниила главный плюс этого сотрудничества — возможность остаться в эпицентре «королевских гонок», что само по себе престижно.

Очевидно, французы не расстанутся с вернувшимся ветераном Алонсо: у него уже подписан долгосрочный контракт, и расторгнуть его решат только в случае тотального провала, на который вряд ли стоит рассчитывать. У Эстебана Окона соглашение действует лишь в сезоне-2021, однако если команда захочет сменить его в конце года, то без труда найдет более топового пилота. В команде давно заглядываются на Пьера Гасли, которому Квят проиграл конкуренцию в «Альфа Таури», а Кристиан Лундгор и чемпион Ф-3 Оскар Пиастри планируют побороться за места в топе Формулы-2 — если один из них проведет успешный сезон, у «Альпин» появится отличный повод поднять в чемпионат своего молодого пилота.

Для Квята и его менеджера Тодта сезон-2021 будет связан с поисками нового варианта для продолжения карьеры: заниматься этим, находясь в паддоке, значительно проще, нежели вдали от Формулы-1. Пока строить планы можно лишь в отношении команд-аутсайдеров: если в следующем год Хэмилтон решится освободить место в «Мерседесе» и его сменит Расселл, то вакансия появится в «Уильямсе». Не исключено, что заинтересоваться Квятом могут в «Альфа Ромео». Говорить о других вариантах можно будет ближе к концовке сезона.