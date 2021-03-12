Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился дальнейшими планами на сезон. Ранее он вылетел из турнира в Дохе от Николоза Басилашвили, проиграв в четвертьфинале турнира.

По словам Федерера, травяному сезону предшествует грунтовый, поэтому у швейцарца нет выбора, кроме как играть на грунте, если он хочет практиковаться. Федерер предполагает сыграть несколько матчей на грунте.

«В течение следующих четырёх месяцев до Уимблдона, я думаю, нам с командой нужно хорошенько разобраться в расписании и распределить время на фитнес, реабилитацию и теннис», — цитирует швейцарца Tennis Head.

Ранее Роджер Федерер объявил, что не выступит на турнире категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ).