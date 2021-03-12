Россия уступила седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА Нидерландам. Рокировка произошла после матчей Лиги Европы. Об этом пишет Москва.ру.

Смена позиций двух стран произошла после победного матча амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. У Нидерландов стало 38,4 балла. Россия, которая лишилась команд в еврокубках еще на прошлой стадии турнира, имеет 38,382 балла.

В ближайшем сезоне от России в еврокубках будут представлены пять клубов. Помимо чемпиона РПЛ, который напрямую войдет в групповой этап Лиги Чемпионов, будет и вторая команда в главном турнире Старого Света — серебряный призер начнет играть со второго квалификационного раунда турнира. Третьего клуба от России в Лиге чемпионов не будет.

Также победитель Кубка России напрямую попадет в группу Лиги Европы, а бронзовый призер РПЛ начнет играть квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций. Четвертая команда будет играть со второго квалификационного раунда.