Капитан «Зенита» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящей игры против греческого «Олимпиакоса» в Евролиге.

По словам Понитки, «Олимпиакос» не только тяжелый соперник дома, но и сложный в гостях. Понитка помнит, как греки победили «Зенита» дома. Петербуржцы едут в Грецию бороться за победу.

«Мы ожидаем большое количество смен в защите, много борьбы с их стороны. Они борются за победы, пытаются попасть в плей-офф. Мы тоже хотим попасть в плей-офф, поэтому это будет физическая и тяжёлая игра», — цитирует Понитку официальный сайт «Зенита».

«Зенит» находится на восьмом месте в регулярном чемпионате. «Олимпиакос» занимает тринадцатую строчку.

Матч «Олимпиакос» — «Зенит» начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.