Согласно обновленным данным, в России на пятницу, 12 марта, зафиксированы 9 794 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4 370 617, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 114,4 млн. 91 220 человек скончались, 3 973 029 зараженных успешно преодолели болезнь. У 306 368 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 486 россиян, 13 496 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 1610 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 957 новых пациентов, в Московской области — 476 .