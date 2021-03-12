Выбор запасных в фигурном катании, как правило, рассматривается как формальность: к помощи резервистов прибегают редко, поэтому определение спортсменов «на подстраховку» кажется не самым важным вопросом. Однако ситуации, когда приходится вызывать «вторую обойму» всё же случаются: не так давно в роли «спасателя» сборной России пришлось выступать Андрею Лазукину.

В этом году первой запасной на чемпионат мира в женской команде значится Алёна Косторная, и лишь потом в списке стоит фамилия Елизаветы Нугумановой. Справедливо ли такое решение федерации с учетом того, в каких кондициях находятся обе спортсменки?

Ситуация, в которой оказалась Косторная, наталкивает на аргументы «против» и совершенно не способствует поиску плюсов. Громко и скандально уйдя от Тутберидзе, Алёна получила в «Ангелах» всё, чего только могла пожелать: ей дали спокойно залечить травму, мешавшую ещё с прошлого сезона, построили отдельный каток и выделили коттедж. Спортсменка сама не смогла найти мотивацию, чтобы заставить себя что-то делать — в этом она и призналась, когда пришла каяться к Тутберидзе.

Физическая форма Алёны в этом году действительно выглядела устрашающе, но нельзя обвинять спортсменку в травмах (и уж тем более в ковиде). Напротив, идея сделать этот сезон переходным казалась здравой. Косторная могла полностью восстановиться, решить все проблемы и к олимпийскому сезону быть в боевой готовности, но вместо этого решила отбираться на чемпионат мира. И провалилась.

В финале Кубка России спортсменка заняла непривычно низкое для себя шестое место, исполнив очень слабый контент — всего один каскад 3-3 на две программы. Когда соперницы сигают четверные и триксели, удивить кого-то комбинацией 3-2 можно только в плохом смысле. Тот факт, что Алёна оказалась выше Ксении Цибиновой, говорит лишь об одном: её по-прежнему судят как чемпионку.

После короткой программы, где Алёна набрала 28 баллов за технику (против 36 у Туктамышевой и 37 у Валиевой), выходить на произвольную ей не очень-то и хотелось. Тот боевой настрой, с которым в юниорах она боролась до последнего, даже сломав пальцы при падении, куда-то исчез. «После сегодняшнего завтра уже нет», — красноречиво оценила свой прокат фигуристка.

Тем не менее, она продолжила борьбу, но и во второй день соревнований блеснуть не смогла: очередной каскад с двойным тулупом, недокрученный тройной лутц и ни намёка на триксели — вот и всё, чем сейчас в состоянии «порадовать» Косторная. Очевидно, место в резерве ей досталось за былые заслуги: и в короткой, и в произвольной программах она обошла Цибинову только за счет щедрых компонентов и надбавок.

Если с кем-то из основного состава произойдет форс-мажор, вызов Косторной значительно ослабит команду. Безусловно, в России сейчас нет взрослых спортсменок, по силе равных тем, кто едет на чемпионат мира, но не следует ли в таком случае выбирать резерв по спортивному принципу?

По справедливости следовало бы сделать первой запасной Нугуманову — да, в финале Кубка России она откаталась не лучшим образом, но на чемпионате страны (основном этапе отбора) стала третьей среди взрослых. Затем в финале Кубка стоило «добрать» в резерв Цибинову — по качеству прокатов именно она заслужила итоговое шестое место, которое без учета юниорок стало бы вторым за Туктамышевой.

В пользу этих спортсменок говорит и ровная сбалансированная подготовка, в то время как Косторная тратила время на лечение, восстановление от травм, неоправданную смену постановок и метания между тренерами. Сейчас, по возвращении к Тутберидзе, ей нужно будет вновь обкатывать старые программы, которые она забраковала в начале сезона. В скором времени Алёне предстоит выступить в шоу «Чемпионы на льду», и подготовка к нему тоже станет отвлекающим фактором. Косторной следовало бы спустить этот сезон на тормозах и уже в сентябре начать доказывать свою состоятельность. А место в команде, пусть и резервной, должно достаться тому, кто его заслужил.