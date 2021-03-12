Тренер Андрей Разин остался на посту главного тренера «Северстали». Со специалистом продлили контракт на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Напомним, что 47-летний специалист работает в «Северстали» с 2018 года. В текущем сезоне череповецкий клуб под руководством Разина вышел в четвертьфинал Западной конференции Кубка Гагарина.

В первом матче «Северсталь» смогла одержать победу над московским «Динамо», однако затем уступила в четырех встречах подряд и проиграла противостояние 1-4.

В начале ноября Андрей Разин переболел коронавирусом — тренер продолжительное время находился на карантине.