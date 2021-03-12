Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта определился с тем, кого хотел видеть тренером клуба. По информации Cadena SER, старый новый президент хотел бы видеть тренером клуба Юлиана Нагельсманна, который в данный момент работает с «РБ Лейпциг».

При этом Лапорта может оставить и нынешнего тренера «сине-гранатовых Роналда Кумана, однако другие специалисты привлекают его больше, особенно Нагельсманн.

Сообщается, что Куман может остаться в «Барселоне» только в одном случае — если сумеет выиграть чемпионат Испании.

В данный момент «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на шесть очков.