Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему болельщики красно-белых строят теории заговора против клуба.

Федун прокомментировал решение, что перед дерби с «Динамо» отменяют карточку одному игроку, а другому не отменяют, хотя, по словам Федуна, по полузащитникуФомину мнение судейского комитета разделилось.

«Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение об отмене желтой карточки хавбеку «Динамо» Даниилу Фомину, которую игрок получил в игре с «Тамбовом». В итоге Фомин сыграет в предстоящем дерби со «Спартаком», поскольку для полузащитника сборной России отмененное предупреждение было четвертым.