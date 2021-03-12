Украинская теннисистка Элина Свитолина поучаствовала в новой откровенной фотосессии.

Фотографии выложила украинский стилист Лана Фурсова, которая на постоянной основе сотрудничает со Свитолиной.

Лучшая теннисистка Украины находится на снимках без бюстгальтера в верхней одежде, а также в белой майке.

В конце января Свитолина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, с которым встречалась два года. Еще в прошлом году пара объявляла, что у них в отношениях пауза.

Недавно украинка потерпела поражение от россиянки Светланы Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 1:6. После этого она столкнулась с критикой на Украине.