Российский лыжник Денис Спицов приступил к тренировкам для подготовки к чемпионату России. Об этом сообщил его личный тренер Андрей Иванов.

Напомним, что Спиков сломал руку на тренировке в ОБерстдорфе, где проходил чемпионат мира. 6 марта 24-летний спортсмен успешно провел операцию.

По словам Иванова, в данный момент Денис находится в Тюмени и проводит восстановительные тренировки. Иванов отметил, что Спицов испытывает небольшие болевые ощущения, однако уже взял палку в травмированную руку.

«Мы с ним находимся постоянно на связи, Денис готовится к чемпионату России и надеется выступить на этом турнире. Не во всех гонках, конечно, но хотя бы в двух видах, — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что чемпионат России по лыжным гонкам состоится с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.