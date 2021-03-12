«Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 13 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В роли его ассистентов выступят Арам Петросян и Владислав Назаров. Резервным рефери назначен Ян Бобровский.

Сине-бело-голубые неудачно возобновили сезон после зимней паузы: сначала сыграли вничью с «Ростовом», затем потерпели выездное поражение от «Рубина». «Ахмат» в двух предыдущих встречах очков не набрал, проиграв московским «Динамо» и ЦСКА.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка в 21 туре. «Ахмат» (26) занимает 11-е место.