Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сравнил Эдуарда Латыпова с Александром Логиновым.

«Физическая подготовка, скоростно-силовой потенциал – это его конек. Функционально он послабее, чем Логинов. Но может брать другими физическими качествами. Последний отрезок он, допустим, обыгрывает даже Бё – последние 500 м», — приводит слова Каминского Sports.ru.

По словам специалиста, Латыпов может пройти на уровне лидера, если включит все быстрые мышечные волокна. Каминский пояснил, что их задача — увеличить этот быстрый отрезок с 500 м до 3 км или даже 10 км.

На данный момент Латыпов занимает 22-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 376 очков. В текущем сезоне Эдуард закрепился в роли финишера в эстафетах, сместив с четвертого этапа лидера команды Александра Логинова.