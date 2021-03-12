22-й тур Российской Премьер-Лиги сегодня, 13 марта, продолжится четырьмя матчами.

В 12:00 по московскому времени «Урал» в Екатеринбурге примет волгоградский «Ротор». Игра будет проходить на «Екатеринбург-Арене», её обслужит бригада Михаила Вилкова. Набрав 22 очка в 21 туре, «Урал» располагается на 12-м месте турнирной таблицы, «Ротор» (18) идет 13-м.

В 14:00 московский ЦСКА на выезде сыграет с «Арсеналом». Игра будет проходить в Туле, главным арбитром назначен Владислав Безбородов. «Армейцы» с 40 очками идут на втором месте в таблице, «Арсенал» (14) — предпоследний.

В 16:30 на «Газпром-Арене» встретятся петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат», на матче будет работать бригада Виталия Мешкова. Команда Семака (42) возглавляет чемпионат, грозненцы (26) идут 11-ми.

В 19:00 стартует московское дерби между «Динамо» и «Спартаком», на которое назначена бригада Сергея Иванова. «Красно-белые» (38) сейчас занимают третье место в таблице, «Динамо» (36) с небольшим отставанием — пятое.