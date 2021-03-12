Воспитанник «Зенита» голкипер Максим Криушев поделился рассказал о концовке своей рано завершившейся карьеры.

В интервью «Чемпионату» вратарь вспомнил, как сломал руку, играя в аренде, и вернулся домой. После этого он перестал тренироваться и ничего не делал почти год, потому что разочаровался в футболе. Однако спустя некоторое время Криушев начал восстанавливаться и играть за любительские команды.

«Потом мне позвонил тренер из Узбекистана и пригласил на сборы. Я позвонил бывшим тренерам из «Зенита» и попросил позаниматься с академией, чтобы вернуть форму. Ходил на тренировки с 2003-2004 годом рождения, хотя был старше их на восемь-девять лет», — рассказал Криушев.

По словам футболиста, тренировки с «Зенитом» ему не помогли: уже в Узбекистане стало понятно, что он потерял технику и ослаб. После двух неплохих матчей тренер вратарей сказал, что игрок уже не на том уровне, а у команды нет времени ждать, пока он наберет форму.

«Хорошо, что родители купили в Питере квартиру, когда я ещё играл в академии «Зенита». Ходил по разным компаниям, не знал, что мне нужно от жизни и где смогу работать. Если бы не жена и ребёнок, пошёл бы в армию. А без военного билета было трудно куда-то устроиться, поэтому работал в такси на своей машине, у меня тогда был Volkswagen Polo», — рассказал Криушев.