На Международном автодроме Бахрейна в Сахире продолжаются предсезонные тесты Формулы-1. Сегодня, 12 марта, в 10:00 стартует утренняя сессия второго дня заездов.

В составе «Мерседеса» первым за руль сядет Льюис Хэмилтон, вечером его сменит Валттери Боттас. У «Ред Булл» весь день отработает Серхио Перес, так как накануне в тестах участвовал только Макс Ферстаппен.

«Макларен» будет действовать по такому же графику, как и вчера: утром поедет Даниэль Риккьярдо, вечером — Ландо Норрис. «Астон Мартин» тоже не будет ничего менять: сначала на старт выйдет Себастьян Феттель, затем Лэнс Стролл.

У «Альпин» весь день отработает Фернандо Алонсо, за «Уильямс» поедет Николас Латифи. В составе «Альфа Таури» первым за руль сядет Юки Цунода, в вечерней сессии его сменит Пьер Гасли. «Альфа Ромео» посадит за руль Антони Джовинацци на весь день.

У «Хаас» утреннюю сессию отработает Никита Мазепин, вечернюю — Мик Шумахер.