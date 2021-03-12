На Международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо.

В 42 тысячных от австралийца уместились ещё два гонщика — Пьер Гасли из «Альфа Таури» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас проехал всего шесть кругов, так как на его машине меняли коробку передач. По той же причине новичок «Хааса» Мик Шумахер провел на трассе лишь 15 кругов. Единственный красный флаг вызвал гонщик «Феррари» Шарль Леклер: перебои в работе силовой установки заставили его остановить болид на обочине незадолго до окончания сессии.

Сегодня состоится вторая сессия тестов, которая также продлится четыре часа. Заезды продолжатся в субботу и воскресенье.