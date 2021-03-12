На пятом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе завершилась мужская спринтерская гонка. Победу одержал представитель Германии Филипп Наврат, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен, в пассиве которого один промах. Тройку призёров замкнул француз Уго Ривай с чистой стрельбой.

Лучшим из россиян стал Семен Сучилов, финишировавший десятым. Он зашел на один штрафной круг и отстал от лидера на 48,4 секунды. Евгений Идинов занял 14-е место, Василий Томшин — 15-е, Антон Бабиков — 17-е, Никита Поршнев — 19-е, Михаил Первушин — 57-е.

Россиянин Вадим Филимонов был дисквалифицирован в ходе гонки. Его соотечественник Даниил Серохвостов не вышел на старт.