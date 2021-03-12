Шведская лыжница Линн Сван рассказала, как провела чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия), где вышла на старт только в личном спринте и заняла 11-е место.

Спортсменка призналась, что для неё эта неделя стала одной из самых сложных в жизни, потому что она сидела в номере и даже успела приболеть, в то время как её команда успешно выступала в гонках.

«Но как обычный человек я очень хорошо провела время, потому что было солнечно, атмосфера была прекрасной и я ела тортики каждый день. В команде мы их пекли для призеров. Так что вместо медалей я возвращаюсь домой с дырками в зубах. Это не то, чего я ожидала», — приводит слова Сван NRK.

По словам шведки, она была очень разочарована, поэтому дала себе время успокоиться и разобраться с мыслями и только после этого согласилась на общение с прессой. Сван посетовала на то, что своё худшее выступление она показала именно на главном старте сезона.