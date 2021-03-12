УЕФА отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в переносе матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Согласно календарю, Мальта должна принять Россию на Национальном стадионе в деревне Та-Кали 24 марта, однако проведение игры оказалось под вопросом. Власти государства запретили проводить на острове любые спортивные мероприятия до 11 марта из-за пандемии коронавируса.

Мальтийская футбольная ассоциация обратилась к властям с просьбой сделать исключение для данного матча и пообещала соблюсти все меры безопасности, но окончательное решение властей не озвучено до сих пор. Скорее всего, игра всё же состоится в Та-Кали.

«УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте», — сообщил источник.