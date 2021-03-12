На Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартовала вечерняя сессия первого дня тестов Формулы-1. Пилоты начали заезды в 15:00 по московскому времени.

В утренней сессии лучшим стал гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо, в 42 сотых от него финишировали Пьер Гасли и Макс Ферстаппен.

В вечерней сессии вместо Риккьярдо за «Макларен» поедет Ландо Норрис, Юки Цунода сменит Гасли в «Альфа Таури». Ферстаппен останется за рулем и отработает весь день до конца.

В «Мерседес» вместо Валттери Боттаса будет работать Льюис Хэмилтон, в «Астон Мартин» за руль сядет Лэнс Стролл. У «Альпин» Эстебан Окон отработает вторую сессию подряд, «Уильямс» также не станет меять Роя Ниссани.

За рулем «Феррари» появится Карлос Сайнс, за «Альфа Ромео» поедет Антонио Джовинацци. Никита Мазепин сменит Мика Шумахера, который утром проехал всего 15 кругов.