Международная ассоциация лыжных видов спорта (FIS) утвердила результаты марафона, который состоялся в Оберстдорфе в рамках чемпионата мира. Александр Большунов официально стал серебряным призером, сообщает ТАСС.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», — сообщили в FIS.

Напомним, первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо, однако был лишён золотой медали за столкновение с Большуновым на последних метрах дистанции. В результате контакта россиянин сломал палку и стал лишь третьим, пропустив вперед ещё и Эмиля Иверсена.

После дисквалификации Клэбо Большунов поднялся на второе место, а Иверсену досталось золото. Сборная Норвегии подала протест на решение FIS, однако Йоханнес попросил отозвать апелляцию. По его мнению, судьба медалей должна решаться не в кабинетах, а на лыжне.