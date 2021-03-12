Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала против «Севильи» форвард забил два гола, немецкая команда вышла в четвертьфинал с общим счетом 5:4.

Соперниками Холанда за звание лучшего игрока были полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас. Два мяча Оливейры позволили португальцам одолеть «Ювентус» и пройти в следующую стадию Лиги чемпионов.

Напомним, на прошлой неделе лучшим игроком турнира стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, отличившийся голом в первом матче с римским «Лацио» (4:1).