Коре Хесфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо, оценил выступление внука в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Он действительно меня впечатлил. Невероятное выступление, за исключением ерунды в конце, но ее мы можем опустить. Он провел гонку так, как это следует делать. Считаю также, что он бежал очень хорошо с точки зрения техники», — приводит слова тренера NRK.

Он подчеркнул, что никогда не видел такого хорошего классического стиля, какой показал Йоханнес в этой гонке.

Напомним, Клэбо первым пришел к финишу гонки на 50 км, однако был лишён золотой медали за столкновение с Александром Большуновым на последних метрах дистанции. В результате контакта россиянин сломал палку и стал лишь третьим, пропустив вперед ещё и Эмиля Иверсена.

После дисквалификации Клэбо Большунов поднялся на второе место, а Иверсену досталось золото. Сборная Норвегии подала протест на решение FIS, однако Йоханнес попросил отозвать апелляцию.