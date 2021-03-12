В субботу»Зенит» сыграет матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом» после трех игр без побед. Предыдущая встреча с «Рубином» помимо неудачного результата принесла кадровые сложности с обороной.

Дисквалификацию за четвертую желтую карточку словил центральный защитник Деян Ловрен. Также под вопросом участие в матче Ярослава Ракицкого,который не доиграл до конца казанский матч. Украинец, правда, учитывая, как он реагировал на свою замену в матче с «Рубином», скорее всего, сыграет.

Известно, что в распоряжении Семака после аренды Данилы Прохина остался только Дмитрий Чистяков. Еще два варианта являются риском — молодые Саба Сазонов и Данила Хотулев хоть и смотрелись уверенно на зимних сборах, все же пока ни разу не сыграли за основную команду. У левоногого Хотулева, впрочем, есть шансы в случае, если Ракицкий играть не сможет. Именно Данила провел несколько матчей в основе на сборах пока Ярослав был травмирован.

Дисквалифицированного Ловрена, вероятно, заменит Чистяков. Еще остается вариант с использованием на позиции левого центрального защитника Дугласа Сантоса. Так было, например, в домашней игре с ЦСКА на старте чемпионата. В этом случае, слева в обороне мог бы сыграть Данила Круговой или Юрий Жирков.

В остальном Семак вряд ли откажется от использования ромба в центре поля, который действовал против «Рубина». По игре «Зенит» смотрелся неплохо, создал массу голевых моментов и вполне заслуживал победы. Скорее всего, тренерский штаб захочет использовать спортивную злость своих игроков и выставит против «Ахмата» похожий состав.

Тем более, что травмированные лидеры пока что не восстановились. И Малкому, и Дриусси еще нужно какое-то время, чтобы привести себя в форму и начать играть. В заявке на матч их не будет.

Травмирован и Кержаков, а значит в воротах у «Зенита» все очевидно — будет играть Лунев. На правом фланге обороны Семак все же предпочитает Вячеслава Караваева, хотя теперь у него точно есть выбор в виде Алексея Сутормина. Слева сыграет Дуглас Сантос, если не будет задействован где-то еще.

Вильмар Барриос будет опорой для ромба, где левее выйдет играть Вендел, а правее Магомед Оздоев. На вершине бриллианта — Далер Кузяев в матче против своей бывшей команды. В центре нападения привычная пара Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В качестве усиления игры у Семака есть Андрей Мостовой, но для этого придется менять схему. Также есть еще один фланговый вариант в виде Сутормина. Наконец, имеется парочка-выручалочка Александр Ерохин, который может сыграть на любой позиции в полузащите или нападении.

Состав «Зенита» в матче с «Ахматом» (версия Nevasport): Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Караваев — Барриос, Вендел, Оздоев, Кузяев — Дзюба, Азмун