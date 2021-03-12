Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о неудачном выступлении команды после зимней паузы.

«Пока мы не показываем всё, на что способны. Надеюсь, в ближайшее время через тренировки и матчи наберём форму и уже не будем упускать очки», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

По словам Кузяева, он пока не набрал оптимальную форму, потому что на втором сборе тренировался индивидуально.

«Зениту» не хватает реализации моментов, хотелось бы больше игровой дисциплины. Можно ли натренировать реализацию или это вопрос психологии? Здесь всё взаимосвязано. Это необходимо тренировать, кроме того, игрок должен быть уверен в своих силах и хладнокровно реализовывать голевые моменты», — сказал Кузяев.

Завтра, 13 марта, «Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» и начнется в 16:30 мск.

Ранее «Зенит» потерял очки в двух турах подряд, сыграв вничью с «Ростовом» и проиграв «Рубину» на выезде. Подопечные Сергея Семака по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, но их преимущество сократилось до двух очков.