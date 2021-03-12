Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет с «Беневенто» в 27-м туре итальянской Серии А.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу «фиалок», российский форвард не до конца восстановился после травмы и не готов к выходу на поле. Он останется во Флоренции и продолжит индивидуальные тренировки.

Напомним, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» 27 января 2021 года, до этого он защищал цвета московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года.

В Италии футболист уже успел получить травму: повредил бедро и пропустил матч с «Пармой», а 9 марта начал индивидуальные тренировки.