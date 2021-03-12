Они сошлись — волна и камень, стихи и проза, лед и пламень… Соперники навечно — Александр Большунов и Йоханнес Клэбо. Отрицать их превосходство над другими представителями пелотона очень сложно. Сейчас кажется, что эти двое стали бороться исключительно друг против друга и стали зависимыми друг от друга.

Постараемся взглянуть на соперничество Клэбо и Большунова с самого его начала и определить, чем это взаимовлияние хороша, и чем плоха для лыжников.

Старт соперничества случился на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане: тогда юные Йоханнес и Александр завоевали семь медалей на двоих, но персонально друг с другом не конкурировали — Большунов приехал на турнир в статусе «темной лошадки». Завязкой битвы можно назвать легендарный спринт в финской Руке на старте сезоне-2018/19: тогда Клэбо решил, что уже победил, но из-за спины у него выскочил русский лыжник — и урвал золото. С тех пор Клэбо постоянно оглядывается на финише, а теперь ещё и по дистанции.

В следующих сезонах то и дело Клэбо с Большуновым встречались на финише, а также делили между собой Большой хрустальный глобус. В один год он достался норвежцу, в другой — россиянину. Сезон-2020/21 вышел тяжёлым для многих лыжников, а Йоханнес Клэбо его практически пропустил, так что как таковой битвы лучших лыжников планеты и не случилось — до чемпионата мира в Оберстдорфе.

На немецкой земле мы увидели новый виток в противостоянии Клэбо и Большунова: классическая победа норвежца в спринте с яркой концовкой, триумф россиянина в скиатлоне (в этом виде программы удалось отцепить Клэбо до финиша), заключительный этап в эстафете, половину которого Клэбо шел пешком, чтобы дать возможность Большунову догнать его, а затем опередить на последних метрах. И, конечно, трагедия в марафоне.

Соперничество позволяет им обоим расти и искать способ для прогресса в непрофильных дисциплинах. Большунов не пропускает спринтерские старты, несмотря на недовольство Елены Вяльбе, и изо всех сил стремится к универсализму. Клэбо же спринтер от Бога, но ему недостаточно его золотых медалей, нужны победы на дистанции, чтобы быть по-настоящему великим лыжником. Ради этого приходится преодолевать себя, менять тренировки, улучшать выносливость.

Результаты превращения Клэбо в дистанционного гонщика мы увидели в марафоне на ЧМ-2021. Следующая дуэль на дистанции — на швейцарском этапе Кубка мира в Энгадине, который станет последним в этом сезоне. В субботу мужчины пробегут масс-старт на 15 километров, а в воскресенье состоится гонка преследования на марафонскую дистанцию в 50 километров.

Человеческие отношения у лыжников хорошие, как это ни странно. Никаких колкостей и оскорблений в интервью несмотря на постоянно напряжение на трассе. Большунов даже пригласил Клэбо на свадьбу и не отозвал приглашение после инцидента на финише марафона.

«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен», — сказал Большунов, будто признав, что их борьба — на совершенно другом уровне, до которого остальным ещё расти и расти. В этом видится и негативный момент: если признаешь настоящим соперником только одного, то можешь не заметить и других потенциальных победителей, которые могут тебя обыграть.

Признает взаимовлияние и норвежец. «Мы ещё много лет будем вместе бегать гонки. Он очень хороший лыжник, которого я, конечно же, надеюсь победить. Это моя цель – попытаться победить его», — сказал Клэбо в интервью NRK.

Пока мы видим только положительное влияние такого соперничества, ведь оно привлекает к стартам огромное внимание. Это все равно что если бы у Терезы Йохауг была равная по силе соперница, которая заставляла бы её прогрессировать в спринте, регулярно отнимала бы медали и обыгрывала бы на финише. Сложно такое представить? Действительно сложно. А в мужских гонках такое есть, и за это нужно благодарить Клэбо и Большунова.