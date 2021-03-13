В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 13 марта, состоится мужская гонка преследования, начало запланировано на 16:45 по московскому времени.

Спортсмены получили стартовые номера в соответствии с местами, занятыми в спринтерской гонке. Таким образом, первым на дистанцию отправится француз Кентен Фийон-Майе. Следом за ним побежит норвежец Тарьей Бё, затем в борьбу вступит итальянец Лукас Хофер.

Эмильен Жаклен стартует четвертым, Стурла Хольм Лагрейд — пятым, Себастьян Самуэльссон — седьмым, Йоханнес Бё — девятым.

Россиянин Матвей Елисеев отправится на дистанцию 16-м, Александр Логинов — 17-м, Эдуард Латыпов — 25-м, Евгений Гараничев — 30-м, Карим Халили — 38-м.